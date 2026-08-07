Gabriel Jesus vuole rilanciarsi al Napoli? I numeri dell'ultima stagione

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Ultime calciomercato Napoli: Gabriel Jesus, l’ultima stagione all’Arsenal e la voglia di rilancio

Gabriel Jesus potrebbe arrivare al Napoli con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un’annata complicata vissuta all’Arsenal. L’attaccante brasiliano classe 1997, infatti, ha trovato poco spazio nelle gerarchie di Mikel Arteta, chiudendo la stagione con 27 presenze complessive ma soltanto 9 da titolare. Un impiego ridotto che avrebbe spinto il giocatore a valutare con maggiore convinzione un possibile cambio di maglia, alla ricerca di un contesto in cui poter tornare protagonista.

La possibilità di approdare in azzurro rappresenterebbe per Gabriel Jesus un’opportunità importante, soprattutto considerando il ruolo centrale che potrebbe assumere all’interno di un progetto ambizioso come quello del Napoli. Al momento, però, la dirigenza partenopea sta valutando con attenzione sia i costi dell’operazione sia gli sviluppi legati al mercato in uscita del reparto offensivo. Soltanto dopo aver definito alcune cessioni, il club potrà eventualmente accelerare per il centravanti brasiliano e trasformare l’interesse in una trattativa concreta.