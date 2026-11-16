ADL cambia strategia: quattro giovani nel mirino, c'è anche l'erede di Anguissa

Il Napoli guarda al futuro e prepara una svolta nelle strategie di mercato.

Il Napoli guarda al futuro e prepara una svolta nelle strategie di mercato già da gennaio. Come racconta Il Mattino, nel corso di un vertice tenutosi a Roma la scorsa settimana, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbero discusso delle prossime operazioni in vista della sessione invernale. La priorità sarebbe quella di avviare un progressivo ringiovanimento della rosa, puntando su calciatori di prospettiva ma già in grado di offrire garanzie.

Napoli, da Bakola a Cacciamani: i nomi per gennaio

Il quotidiano svela alcuni dei profili finiti sotto osservazione: "De Laurentiis vuole calciatori giovani e affidabili. Tylel Tati del Nantes (2008), Patrick Zabi del Paris Fc (2006) e soprattutto Darryl Bakola (2007) che stupito quasi tutti in questo inizio di campionato con il Sassuolo. L'ideale per prendere il posto di Anguissa. La fiducia illimitata nella vecchia guardia ha spinto il patron a tardare sul ricambio generazionale. Per questo non stupisce l'età media dei calciatori che vengono associati alle telefonate di Manna. Come per Alessio Cacciamani, 19 anni, del Torino, esploso a Castellammare di Stabia la passata stagione e a lungo osservato speciale degli scouting di Manna".