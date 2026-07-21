Gatti in pole per sostituire Buongiorno: la strategia del Napoli

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Napoli, allarme Buongiorno: Gatti tra le opzioni per sostituirlo. Ultime calciomercato Napoli

L’infortunio di Alessandro Buongiorno complica i piani del Napoli in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il difensore azzurro potrebbe tornare a disposizione “tra due o più probabilmente tre mesi”, un’assenza pesante per la squadra di Antonio Conte. Il problema è arrivato ancora prima del primo allenamento stagionale, lasciando il club spiazzato e costringendolo a rivedere le strategie di mercato. Resta il rimpianto per il mancato arrivo di Mario Gila dalla Lazio, sfumato nelle scorse settimane anche a causa della necessità di vendere prima di acquistare.

Difesa da rinforzare: Gatti in cima alla lista del Napoli

Con il quadro clinico di Buongiorno più chiaro, il Napoli potrebbe accelerare per un nuovo centrale. Tra i profili valutati spicca quello di Federico Gatti della Juventus, considerato il nome più facilmente raggiungibile e con un costo più contenuto rispetto ad altre alternative. Il difensore bianconero ha inoltre già lavorato con Massimiliano Allegri, elemento che potrebbe favorire la trattativa. Restano sul tavolo anche le piste che portano ad Andrea Natali e Tiago Gabriel. L’arrivo di Aurelio De Laurentiis in ritiro permetterà un confronto immediato per definire le prossime mosse dopo il consulto medico svolto a Barcellona.