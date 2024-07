Ag. Di Lorenzo: “Mai pensato di andar via, il 22 luglio chiarirò. Sulle voci Juve..."

Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' su Canale 8, Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato della lettera scritta oggi dal suo assistito chiarendo la posizione del capitano del Napoli dopo le turbolenze delle ultime settimane: "Ci sono state mille situazioni che hanno generato diverse problematiche e Di Lorenzo si è trovato immerso nei problemi, provava ad uscirne fuori insieme all'allenatore e alla squadra senza riuscirci. Era in uno stato di sconforto, come ha descritto nella lettera. Tutte queste cose messe pubbliche quando incontrerò la stampa il 22 luglio. In quell'incontro sarà fatta chiarezza sulla cronostoria di quanto è successo, per far capire ai tifosi cosa ha portato Di Lorenzo a quello stato d'animo. Non era il momento di chiarire le cose ma risolverle, ora una volta risolte si può chiarire tutto essendo sgombri da cattivi pensieri.

Rapporto con Napoli e il Napoli? Giovanni ha un amore morboso verso il club e il presidente. Non dimentica cosa è diventato grazie alla scelta di De Laurentiis di portarlo a Napoli. Prova amore verso i tifosi, che gli hanno dato tantissimo, non è che qualche mese di contestazione o fischi meritati verso i giocatori possa cambiare l'amore che ha per i tifosi. E' vero che i tifosi sono stati molto pesanti con lui, ma questo significa che c'è tanto amore essendoci tanta rabbia. I fischi fanno parte del lavoro e lasciano i tempi che trovano. Facendo una grande prossima annata i fischi lasceranno il posto agli applausi.

E' stata una vicenda fortissima dal punto di vista emotivo. Se Di Lorenzo ha esternato un suo malumore non l'ha fatto perché voleva andare via ma perché era sconfortato, l'ha detto lo stesso presidente. Si è sentito solo ad un certo punto, non è facile lo stato d'animo di un ragazzo. Tante cose ancora non sono venute fuori.

Perché non ha parlato prima? Il ragazzo non poteva parlare, doveva essere autorizzato dal Napoli. Essendoci un Europeo non era il momento giusto per parlarne. Oggi ha parlato perché era stato tutto concordato col club. Sono abituato che chi sta con me la macchina la devo portare avanti io e sono abituato a mettere la faccia. Bisogna chiarire una serie di retropensieri delle persone.

Ci tengo ad una cosa molto importante. Ho detto che chi fosse andato via sarebbe stato un vigliacco. Di Lorenzo è rimasto con convinzione, è rimasto perché c'è un progetto vincente dove pensa di essere ancora un leader e un giocatore fondamentale.

Senza Conte sarebbe andato alla Juve? Sono sempre stato sincero ma per fare il mio lavoro bene devi essere molto bugiardo. La Juve è stata una delle tante società che ha fatto una telefonata per informarsi, ma forse non è stata neanche la prima. E' stata enfatizzata troppo la cosa, non mi sono seduto con la Juventus per trattare. La volontà reale del giocatore o mia di andare via non c'è mai stata. Non avremmo mai lasciato Napoli da sconfitti, al massimo lo potremmo fare l'anno prossimo dopo aver fatto benissimo".