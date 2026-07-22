Ultim'ora Schalke 04 su Lindstrom, Sky: presentata un'offerta al Napoli, la risposta

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Lo Schalke 04 interessato a Lindstrom, ma il Napoli giudica la proposta insufficiente.

Il futuro di Jesper Lindstrom resta uno dei temi più caldi del mercato in uscita del Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport, lo Schalke 04 ha mosso i primi passi concreti per il centrocampista offensivo danese, presentando un'offerta al club azzurro.

Il Napoli prende tempo: proposta ritenuta troppo bassa

Stando alle indiscrezioni di Sky Sport, la proposta formulata dallo Schalke 04 non è stata ritenuta sufficiente dal Napoli, che al momento non è intenzionato a dare il via libera all'operazione alle condizioni attuali. L'interesse del club tedesco, però, è concreto e i contatti potrebbero proseguire nei prossimi giorni, con l'obiettivo di trovare un'intesa che soddisfi tutte le parti. Lindstrom resta tra i giocatori destinati a essere valutati anche in chiave mercato durante questa estate.