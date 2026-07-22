Ultim'ora Zerbin, addio Napoli: è fatta con il Frosinone, firma fino al 2029

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Alessio Zerbin lascia il Napoli a titolo definitivo e riparte dal Frosinone, che ha definito l'operazione nelle ultime ore. L'esterno offensivo, dopo l'esperienza in maglia azzurra, è pronto ad affrontare una nuova tappa della propria carriera in Serie B con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Zerbin riparte dal Frosinone

L'accordo tra le parti è stato definito a titolo definitivo e prevede un contratto della durata di tre anni. Il Frosinone punta sulle caratteristiche dell'esterno classe 1999 per rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione, mentre Zerbin avrà l'opportunità di rilanciarsi con maggiore continuità. Si chiude così il suo percorso con il Napoli, club con cui ha vissuto momenti significativi della propria crescita professionale.