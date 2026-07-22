Alajbegovic, la Fiorentina prova a beffare l'Atalanta: addio a Lang?

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La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. Il lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici prosegue senza sosta e l'obiettivo è quello di consegnare a mister Stefano Pioli un rinforzo in quella zona del campo prima della tournée in Inghilterra, in programma dal prossimo 24 luglio. Attualmente la rosa viola non dispone di un vero specialista sulla fascia.

La Fiorentina osserva Alajbegovic e attende il momento giusto

Tra i nomi monitorati dalla dirigenza viola è tornato d'attualità quello di Kerim Alajbegovic, talento di proprietà del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovane esterno sembrava vicino all'Atalanta, con cui avrebbe già trovato un'intesa sul piano economico. A frenare la trattativa, però, è il mancato accordo tra i due club: i tedeschi chiederebbero una cifra intorno ai 30 milioni di euro. La Fiorentina apprezza anche Lang ma ora può cambiare obiettivo.