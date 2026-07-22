Gila conferma: “Allegri mi voleva al Napoli, ma ho scelto il Milan. Ho sentito fiducia”

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Mario Gila racconta il retroscena di mercato: Allegri lo voleva al Napoli, ma ha scelto il Milan dopo la chiamata dei rossoneri.

Pomeriggio a contatto con i tifosi per Mario Gila, protagonista al Flagship Store di via Dante, nel centro di Milano. Il difensore spagnolo, arrivato dalla Lazio per 27,5 milioni di euro e legato ai rossoneri da un contratto quinquennale, ha incontrato i sostenitori e risposto alle domande dei giornalisti presenti, soffermandosi anche sul proprio futuro e sulle trattative che hanno preceduto il trasferimento.

Gila: “Allegri mi voleva, ma ho scelto il Milan”

"È vero che Allegri mi voleva, lo avete visto, sarebbe una stron*ata negarlo. Igli (Tare, ndr) anche. Le cose sono andate così, Allegri e Igli sono andati via... È arrivata la chiamata di Ruben e vedere questa voglia di avermi in squadra al Milan... Penso non ci sia prezzo. Penso che è una squadra molto grande, con tantissima storia, e me l’ha dimostrato in questi primi giorni che ho vissuto qua. Mi è bastato poco per decidermi sinceramente. Mi è piaciuto molto come sono stato accolto, sono contento di essere qua perché penso che posso fare cose importanti. Penso di aver fatto la scelta giusta”.