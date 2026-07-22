Infortunio Lucca, il Napoli attende gli esami: la Fiorentina osserva interessata

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Lucca sarà rivalutato dopo la distorsione: tempi decisivi anche in ottica mercato.

Le condizioni di Lorenzo Lucca saranno monitorate con attenzione nei prossimi giorni dopo l'infortunio rimediato nel finale dell'amichevole persa dal Napoli contro l'Arezzo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l'attaccante è stato costretto a lasciare il campo all'85' a causa di una distorsione alla caviglia destra. Dal club filtra prudenza: è ancora troppo presto per stabilire l'entità del problema e soltanto le prossime valutazioni mediche chiariranno i tempi di recupero.

I tempi di recupero possono incidere sul mercato

Al momento il Napoli non manifesta particolare preoccupazione, ma attende di conoscere con precisione il quadro clinico del centravanti ex Udinese. Un eventuale stop di pochi giorni o di un paio di settimane non dovrebbe compromettere le operazioni di mercato, mentre un'assenza più lunga potrebbe influenzare eventuali trattative. In questo scenario resta vigile la Fiorentina, che continua a seguire con interesse l'evolversi della situazione in attesa di capire quali saranno le condizioni fisiche del giocatore.