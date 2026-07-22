Uscite Napoli, Romano: "Zerbin venduto, Lucca può partire nelle prossime settimane"

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Romano: Zerbin lascia il Napoli, Lucca può partire nelle prossime settimane.

L'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato in uscita del Napoli nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube. Il giornalista ha spiegato che il club azzurro dovrà prima alleggerire la rosa con alcune cessioni prima di affondare il colpo per nuovi innesti, tra cui quello di Zeballos.

Romano: "Prima le uscite, poi gli acquisti"

"Mercato del Napoli che si muove in uscita, il Napoli prima di Zeballos e altre situazione deve vendere. Zerbin lascia oggi il Napoli, va a titolo definitivo con tre anni di contratto. Cessione chiusa, si iniziano a muovere le acque. Lucca è uno dei giocatori che può lasciare il Napoli nelle prossime settimane, ci sono già diversi sondaggi. Dopo l’esperienza all’estero ora vuole fare un’esperienza italiana con continuità Lucca".