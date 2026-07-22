Iaccarino verso l'Arezzo: trattativa in fase avanzata col Napoli

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Iaccarino può lasciare il Napoli: l'Arezzo accelera per il giovane centrocampista.

Il futuro di Gennaro Iaccarino potrebbe essere lontano dal Napoli. Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport 24, nella giornata odierna potrebbe registrarsi un'accelerazione decisiva per una trattativa che va avanti già da diverso tempo. Il giovane centrocampista azzurro è infatti finito nel mirino dell'Arezzo, club pronto a puntare su di lui in vista della prossima stagione.

Bucchi lo vuole, la Serie B può essere la scelta giusta

Come spiegato dal giornalista Sky, Cristian Bucchi apprezza molto le qualità di Iaccarino e lo considera un profilo ideale per rinforzare la propria squadra. Il classe azzurro, dal canto suo, ha bisogno di trovare continuità e spazio per proseguire il percorso di crescita. In quest'ottica, un'esperienza in Serie B potrebbe rappresentare la soluzione migliore per maturare e accumulare minuti importanti. La trattativa resta quindi da seguire con attenzione nelle prossime ore.