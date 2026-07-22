Hasa-Frosinone, Schira: "Il centrocampista ha detto sì! Accordo fino al 2030"

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Hasa ha trovato l'accordo con il Frosinone: contratto fino al 2030, ora attesa per la chiusura.

Il futuro di Luis Hasa sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account X, il centrocampista azzurro ha già raggiunto un'intesa con il Frosinone sui termini personali del contratto, un passo importante verso la definizione del trasferimento.

Contratto fino al 2030, ora manca l'intesa tra i club

Stando alle informazioni riportate da Schira, Hasa è pronto a legarsi al Frosinone con un contratto valido fino al 2030. Il club ciociaro è deciso ad assicurarsi il giovane talento del Napoli, che potrebbe così trovare maggiore continuità e spazio per crescere. Dopo l'accordo con il giocatore, resta ora da definire l'intesa definitiva tra le due società per chiudere l'operazione.