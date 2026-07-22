Hasa-Frosinone, Schira: "Il centrocampista ha detto sì! Accordo fino al 2030"
Il futuro di Luis Hasa sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account X, il centrocampista azzurro ha già raggiunto un'intesa con il Frosinone sui termini personali del contratto, un passo importante verso la definizione del trasferimento.
Contratto fino al 2030, ora manca l'intesa tra i club
Stando alle informazioni riportate da Schira, Hasa è pronto a legarsi al Frosinone con un contratto valido fino al 2030. Il club ciociaro è deciso ad assicurarsi il giovane talento del Napoli, che potrebbe così trovare maggiore continuità e spazio per crescere. Dopo l'accordo con il giocatore, resta ora da definire l'intesa definitiva tra le due società per chiudere l'operazione.
🚨 Excl. - Luis #Hasa has agreed personal terms for a contract until 2030 with #Frosinone, which are set to sign the midfielder from #Napoli. #transfers https://t.co/8fTZApI5vU— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2026
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