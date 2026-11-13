De Bruyne-Psv, spunta reazione di ADL: due condizioni per l'addio

Calciomercato Napoli, le ultime sul futuro di De Bruyne

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere lontano da Napoli. Nelle ultime ore si parla infatti dell'interesse del PSV per il centrocampista belga, con nuovi scenari che potrebbero aprirsi in vista delle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Aurelio De Laurentiis avrebbe già le idee chiare sulla situazione e non sarebbe intenzionato a trattenere il giocatore contro la sua volontà.

Le condizioni del Napoli per la cessione

La posizione del presidente azzurro sarebbe piuttosto definita: qualora De Bruyne manifestasse la volontà di lasciare il club, il Napoli non si opporrebbe alla sua partenza. Ci sarebbero, tuttavia, alcune condizioni da rispettare. La società non vorrebbe infatti essere costretta a versare alcuna buonuscita al calciatore e, possibilmente, punterebbe anche a ricavare qualche milione dalla sua cessione. Una cifra che potrebbe poi essere reinvestita per rinforzare la rosa durante la campagna acquisti.