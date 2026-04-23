Ag. Zerbin: "Cremonese lo riscatta in un solo caso! Era il momento di lasciare Napoli"

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin: “Zerbin? L’operazione con la Cremonese prevede il prestito con obbligo di riscatto nel caso della salvezza della Cremonese e quindi non posso che augurare la salvezza della Cremonese e in tal caso, il ragazzo si trasferirebbe definitivamente alla Cremonese. Zerbin è maturato molto, questi campionati recenti gli hanno fatto acquisire forza, consapevolezza ed esperienza. Nel Napoli avrebbe trovato spazio in più ruoli, sarebbe stata però una competizione estremamente severa perchè di qualità in questa rosa ce n’è tanta. Per Zerbin giocare nel Napoli è stato un sogno, quando si è trovato in prima squadra è stato un orgoglio. A 24, 25 o 26 anni però ha necessità di giocare con maggiore continuità per cui è stato meraviglioso far parte del Napoli, ma è arrivato il momento di confrontarsi con una realtà diversa, per mettersi alla prova con maggiore continuità. Sono dinamiche normali, spesso accade che si vada a cercare un calciatore fuori, diventa un acquisto roboante e si sottovaluta chi c’è in casa, ma è una dinamica di tutto il calcio italiano. Se dovesse andar via Conte come sembrerebbe, ci sarà una rivoluzione tecnica. Cambiare allenatore dopo Conte non è mai facile perchè trovare uno dallo spessore simile non è per nulla semplice.

Il Napoli è secondo, ha fatto un campionato eccellente ed ha tutte le possibilità per chiudere secondo. Quando si vince lo scudetto però l’anno dopo è sempre complicata, a meno che non sei la Juventus. Uno scudetto come quello scorso poteva lasciare strascichi invece il Napoli dal punto di vista dei risultati ha fatto un campionato eccellente. L’uscita anticipata dalla Champions brucia molto, ma sicuramente il Napoli ci riproverà perchè ha tutte le caratteristiche per andare in alto anche in Champions. Purtroppo i tanti infortunati hanno un pò condizionato, ma ad esempio sono innamorato di Neres, credo che avrebbe consentito al Napoli un ulteriore salto, ma va detto che spesso si infortuna. Un’analisi di tutti questi infortuni dovrà essere fatta.

La Cremonese è attrezzata per l'obiettivo, molto più forte di altre, ma ha dato per scontato l'obiettivo, ha pensato che bastava qualche pareggio e la salvezza sarebbe arrivata di inerzia. Ma, per vincere le partite, bisogna andare, attaccare e la Cremonese forse ha dato per scontato che sarebbe successo".