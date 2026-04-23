Lang resta in Turchia? Ci pensa un altro club se lascia il Galatasaray
Noa Lang potrebbe tornare subito a Napoli. La sua avventura al Galatasaray si sta per concludere. Ma proprio dalla Turchia fanno sapere che c'è un altro club della Super Lig che sta pensando a lui per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sporx, il Beşiktaş si sarebbe già mosso concretamente, incontrando l’entourage del giocatore per valutare un possibile trasferimento.
Lang, interesse del Besiktas e possibile ritorno
Nei prossimi giorni sarebbe inoltre previsto un contatto diretto con il Napoli per discutere una formula che potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto. Curiosamente, per Lang si tratterebbe di un ritorno: nel 2010, infatti, aveva già indossato per alcuni mesi la maglia delle giovanili del Beşiktaş, allora in prestito dal Feyenoord.
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