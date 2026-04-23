Retroscena Alajbegovic: Manna lo seguiva già prima di Italia-Bosnia, ecco da quanto

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Il Napoli si è mosso in anticipo: “Manna segue Alajbegovic da mesi”, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza.

Il nome nuovo sul taccuino del Napoli è quello di Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 che sta facendo parlare tutta Europa. Come riportato da Tuttosport, il giovane esterno offensivo è finito nel mirino di diversi top club italiani dopo aver trascinato la Bosnia alla qualificazione al Mondiale 2026. “Un gioiello capace di mettere in difficoltà le difese con accelerazioni e tecnica da funambolo”, si legge. Il Bayer Leverkusen ha già esercitato la recompra dal Salisburgo, ma per strapparlo ai tedeschi serviranno almeno 20 milioni, cifra destinata a salire.

Retroscena Napoli su Alajbegovic

Il Napoli si è mosso in anticipo: “Manna segue Alajbegovic da mesi”, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza. Tuttavia, la Roma ha intensificato il pressing, arrivando a un incontro con l’entourage del giocatore. Sullo sfondo anche Inter, Milan e Juventus, ma al momento la corsa sembra ristretta a Napoli e Roma. Un profilo che ricorda, per caratteristiche, l’ascesa di Kvaratskhelia. E il Napoli spera di ripetere la storia.