Il futuro di Hojlund è già scritto: ecco la cifra che servirà per il riscatto

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Il presente e il futuro del Napoli parlano sempre più la lingua di Rasmus Hojlund. Dopo la prova opaca contro la Lazio, il centravanti è pronto a riscattarsi già contro la Cremonese, con l’obiettivo di tornare decisivo nel finale di stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, “il Napoli è ormai orientato a riscattarlo per 44 milioni di euro dallo United, dopo i 6 del prestito oneroso”. Un investimento importante, che certifica la fiducia totale nel classe 2003.

Hojlund, il riscatto è scontato

Arrivato come soluzione d’emergenza dopo l’infortunio di Lukaku, Hojlund si è imposto subito come riferimento offensivo. “Un colpo rivelatosi provvidenziale, con il centravanti già determinante nell’immediato”. Con ancora cinque partite da giocare, il danese vuole chiudere al meglio la stagione. Ma una cosa è certa: il Napoli ha già scelto il suo numero 9 per il futuro.