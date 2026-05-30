Alajbegovic apre alla Serie A: "Mi piace! Inter, Napoli, Juve e Roma top club"
Kerim Alajbegovic ha acceso il mercato con dichiarazioni che non sono passate inosservate. Dal ritiro della Bosnia, il giovane talento offensivo del Bayer Leverkusen ha ammesso il proprio gradimento per il campionato italiano ai microfoni di SportMediaset: "La Serie A è bella e mi piace, ci sono tante squadre forti. Vedremo cosa succederà, ma ripeto, mi piace. Inter, Napoli, Juventus, Roma sono top, vediamo cosa succede. Sono pronto per un top club italiano o in un altro campionato importante".
In carriera il classe 2007 vanta 44 presenze e 13 gol con il Salisburgo e 9 apparizioni e una rete con la Bosnia. Inoltre è sceso in campo 4 volte con l'Under 21, siglando un gol, 5 con l'Under 19, impreziosendole con 2 reti, 17 con l'Under 17, con 6 centri all'attivo, e 4 con l'Under 15, con cui ha segnato 3 gol. Il Mondiale sarà fondamentale anche per capire eventualmente i tedeschi a che prezzo potranno cederlo.
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