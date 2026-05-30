Ultim'ora Lucca ritorna a Napoli, Romano: "Il Nottingham conferma ufficialmente il mancato riscatto"

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Nottingham Forest rinuncia a Lucca: l’attaccante torna al Napoli.

Il Nottingham Forest ha comunicato ufficialmente al Napoli la decisione di non esercitare il diritto di riscatto per Lorenzo Lucca. L'attaccante italiano farà quindi ritorno al club azzurro al termine della sua esperienza in Inghilterra, in attesa di conoscere quale sarà il prossimo passo della sua carriera. A riferirlo attraverso i propri canali social, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

Futuro da definire per Lorenzo Lucca

Con il mancato riscatto da parte del club inglese, il futuro di Lorenzo Lucca torna ora nelle mani del Napoli. La società dovrà valutare se puntare sull'attaccante all'interno del nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri oppure prendere in considerazione nuove opportunità sul mercato.