Ultim'ora Alajbegovic-Juve, Romano svela: "C'era anche il Napoli, ma non poteva chiudere"

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Alajbegovic alla Juve, è fatta. Ma con un retroscena di mercato svelato da Fabrizio Romano. Juventus e Napoli hanno continuato a monitorare con attenzione la situazione, come già emerso negli ultimi giorni. Il club partenopeo ha mantenuto vivo il proprio interesse per il giocatore, ma resta condizionato dalla necessità di completare alcune operazioni in uscita prima di poter affondare il colpo. Una situazione che ha rallentato i movimenti del Napoli sul mercato.

Il talento sceglie i bianconeri: battuta la concorrenza di Chelsea e Atalanta

La Juventus, invece, ha accelerato e ha definito l’accordo per Alajbegovic, che ora è pronto a vestire la maglia bianconera. Sul giocatore non c’erano soltanto le attenzioni dei due club italiani: anche Chelsea e Atalanta avevano seguito con interesse il profilo del talento. Alla fine, però, la società torinese è riuscita a chiudere l’operazione e ad assicurarsi il giocatore, anticipando la concorrenza.