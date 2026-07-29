Retroscena Lukaku: il Chelsea aspetta cessione e vanta percentuale sulla rivendita

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Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano da Napoli. La società azzurra, in sinergia con il suo agente Federico Pastorello, è al lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. L'obiettivo è individuare un club disposto a sostenere un investimento importante, considerando un ingaggio lordo di circa 11 milioni di euro a stagione e il costo del cartellino. Il Napoli, infatti, valuta l'attaccante belga tra i 12 e i 15 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua per avviare una trattativa.

Chelsea, la clausola pesa sulla trattativa

A rendere più complessa l'operazione c'è anche un aspetto economico legato al precedente trasferimento del centravanti. Il Chelsea, infatti, conserva il diritto a incassare il 40% dell'eventuale futura rivendita del giocatore, una clausola che incide sulle strategie del Napoli e sul margine economico dell'operazione. Per questo motivo il club partenopeo, insieme all'entourage di Lukaku, sta valutando con attenzione tutte le opportunità disponibili sul mercato. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi concreti, ma sarà necessario trovare una società pronta a sostenere sia il costo del cartellino sia l'elevato ingaggio dell'attaccante, condizioni indispensabili per definire il suo addio agli azzurri.