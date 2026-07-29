Non solo Badiashile: restano altri tre nomi nella lista di Manna

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Nella lista figurano anche Federico Gatti della Juventus e Tiago Gabriel del Lecce.

Il Napoli continua a muoversi alla ricerca di un difensore centrale e, oltre a Benoît Badiashile, tiene aperte diverse piste. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna sta monitorando più profili per rinforzare il reparto arretrato. Tra i nomi che restano sul taccuino azzurro c'è quello di Jean-Clair Todibo del West Ham, un difensore seguito da tempo dal Napoli e considerato una possibile occasione di mercato. Il francese è stato accostato più volte al club partenopeo nelle ultime sessioni di mercato.

Non solo Badiashile, il Napoli valuta anche Todibo, Gatti e Tiago Gabriel

Nella lista figurano anche Federico Gatti della Juventus e Tiago Gabriel del Lecce. Si tratta di profili differenti per caratteristiche ed esperienza, ma tutti ritenuti valide alternative qualora non dovesse concretizzarsi l'affondo per il principale obiettivo. Il Napoli continua quindi a valutare ogni opzione, con l'intenzione di individuare il rinforzo più adatto per la difesa di Massimiliano Allegri.