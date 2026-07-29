Zeballos-Napoli, dall'Argentina: "Il vero motivo per cui non è ancora fatta"

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Il calciomercato estivo continua a entrare nel vivo e tra i nomi che tengono banco per il Napoli c'è quello di Exequiel Zeballos. L'esterno offensivo del Boca Juniors resta uno degli obiettivi seguiti con maggiore attenzione dal club partenopeo, mentre dall'Argentina arrivano nuovi aggiornamenti sullo stato della trattativa. A fare il punto è il quotidiano Diario Olé, che ha dedicato un approfondimento al possibile trasferimento del classe 2002, soffermandosi sugli ostacoli che, almeno per il momento, impediscono la chiusura definitiva dell'operazione. Il futuro del giocatore continua quindi a essere al centro delle indiscrezioni di mercato, alimentando l'interesse dei tifosi azzurri.

Zeballos-Napoli, accordo con il giocatore ma trattativa ancora in stallo

Secondo quanto riportato dalla testata argentina, l'intesa tra Zeballos e il Napoli sarebbe già stata raggiunta e definita nei dettagli, segnale della volontà del calciatore di trasferirsi alla corte di Aurelio De Laurentiis. Nonostante ciò, l'affare non è ancora arrivato alla fumata bianca. Il contratto dell'attaccante con il Boca Juniors è in scadenza il prossimo 31 dicembre e, al momento, restano ancora alcuni aspetti da risolvere tra i due club prima di poter formalizzare il trasferimento. Per questo motivo la trattativa è attualmente in una fase di stallo, anche se i contatti tra le parti proseguono e la pista che porta Zeballos in maglia azzurra resta concreta.