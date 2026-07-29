Il talento Esposito va al Bari: è fatta per il 2008 in prestito

vedi letture

Il trasferimento di Mattia Esposito al Bari sembra ormai vicino alla definizione. A confermare gli sviluppi della trattativa è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, che attraverso un post pubblicato su X ha fornito nuovi aggiornamenti sull'operazione tra il club pugliese e il Napoli. Il giovane attaccante classe 2008 è pronto a iniziare una nuova esperienza lontano dagli azzurri, con l'obiettivo di trovare maggiore spazio e continuità.

Documenti pronti per il prestito al Bari

Secondo quanto riportato da Schira, la documentazione necessaria per il trasferimento è già pronta per essere firmata e completata. L'accordo prevede il passaggio di Mattia Esposito dal Napoli al Bari con la formula del prestito, una soluzione pensata per consentire al talento classe 2008 di maturare esperienza e proseguire il proprio percorso di crescita.