Mulattieri va al Verona: sfuma l'interesse per Cheddira?

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Sassuolo e Verona, scambio in attacco: Bowie verso il neroverde, Mulattieri in gialloblù

Sassuolo ed Hellas Verona sono al lavoro per definire un’operazione che coinvolge due attaccanti. Kieron Bowie è pronto a trasferirsi al “Mapei Stadium” con la maglia neroverde, mentre Samuele Mulattieri farà il percorso inverso approdando in gialloblù. L’attaccante scozzese arriverà al Sassuolo per una cifra di 10,5 milioni di euro, mentre il classe 2000 si unirà al Verona per 4,5 milioni.

Mulattieri al Verona cambia gli scenari: sfuma Cheddira del Napoli?

La scelta del Verona di puntare su Mulattieri potrebbe modificare le strategie del club sul mercato offensivo. Con l’arrivo dell’attaccante italiano, infatti, sembra destinata a perdere quota la pista che portava a Walid Cheddira del Napoli, profilo seguito dalla società gialloblù nelle scorse settimane. L’operazione con il Sassuolo, dunque, potrebbe chiudere definitivamente lo spazio per l’arrivo del centravanti azzurro.