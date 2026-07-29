Theo si è offerto al Napoli, ma arriva il 'no' secco: ruolo già coperto

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Il mercato estivo continua a regalare indiscrezioni di grande richiamo e tra queste spunta anche il nome di Theo Hernandez. Secondo Sportmediaset, il terzino francese avrebbe manifestato la propria disponibilità a valutare un ritorno in Serie A, proponendosi a due delle principali protagoniste del campionato: Juventus e Napoli.

Il contratto con l'Al-Hilal e una stagione da protagonista

Theo Hernandez è attualmente legato all'Al-Hilal da un contratto valido fino a giugno 2028. Il club saudita lo aveva acquistato dal Milan appena un anno fa per una cifra di 25 milioni di euro, puntando sulla sua esperienza internazionale. Non ci sono possibilità però che possa trasferirsi alla corte di Max Allegri che può contare su tre interpreti del ruolo: Spinazzola, Gutierrez e Olivera e che punta ad altri ruoli.