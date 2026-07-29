Il Napoli aveva pensato a Tiago Gabriel: la richiesta monstre del Lecce

Il Napoli aveva pensato a Tiago Gabriel: la richiesta monstre del LecceTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:40Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Napoli ha cambiato strategia dopo le elevate richieste del Lecce per Tiago Gabriel, valutato circa 30 milioni di euro, spostando così l'attenzione sulla Premier League, dove potrebbero esserci occasioni legate agli esuberi dei club inglesi. Il nome ormai noto è quello di Badiashile.

Tra le alternative resta vivo anche il nome di Jean-Clair Todibo del West Ham, un profilo seguito da anni dalla società azzurra. Tuttavia, la priorità resta Badiashile. Prima di chiudere qualsiasi operazione in entrata, però, il Napoli dovrà completare alcune cessioni, considerate fondamentali per creare lo spazio economico necessario ai nuovi investimenti.