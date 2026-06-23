Calciomercato Napoli, Dodô vuole andar via: la richiesta della Fiorentina per lasciarlo partire

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Dodô sembra sempre più lontano dalla Fiorentina, con Napoli e Roma interessate ma ancora lontane dalle richieste viola.

Da tempo il rapporto tra Dodô e la Fiorentina appare sempre più vicino alla separazione. Come riportato da La Repubblica, il terzino avrebbe confidato agli amici più stretti la volontà di cambiare aria. Dal canto suo, il club viola ha aperto alla cessione, ma solo a fronte di un’offerta ritenuta adeguata, fissata intorno ai 15 milioni di euro. Al momento, però, nessuna società, compreso il Napoli, si è ancora avvicinata a quella cifra, anche se la situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.

L’ipotesi rinnovo e la strategia della Fiorentina

In caso di mancata partenza, la dirigenza viola avrebbe già predisposto un piano alternativo. Il dirigente Fabio Paratici, dopo un lavoro di mediazione con l’entourage del giocatore, avrebbe ottenuto una disponibilità di massima al rinnovo: Dodô è attualmente in scadenza nel 2027, ma potrebbe prolungare di un anno, fino al 2028, per consentire alla Fiorentina di tutelare il proprio investimento e mantenere maggiore controllo sul suo futuro sul mercato.