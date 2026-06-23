Da Cunha, niente Napoli! Il Como ha respinto l'assalto: pronto il rinnovo del contratto

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Il Como prosegue la sua strategia di continuità dopo la qualificazione alla Champions League, blindando i suoi protagonisti.

Pochi giorni fa era stato il turno di Jean Butez, oggi quello di Ivan Smolčić: il Como ha scelto di muoversi con decisione sul fronte dei rinnovi, consolidando il gruppo che ha contribuito al raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. Prima ancora di intervenire sul mercato in entrata, la società sta infatti blindando i propri punti fermi per garantire continuità al progetto tecnico.

Da Cunha al centro del progetto di Fabregas

Il prossimo rinnovo sarà con ogni probabilità quello di Lucas Da Cunha, considerato una pedina fondamentale nello scacchiere di Cesc Fàbregas. Il centrocampista - riferisce Tmw - è ritenuto il fulcro del sistema di gioco lariano e il club ha già respinto diversi interessamenti, tra cui quelli di Napoli e Atalanta, oltre ad alcune richieste arrivate dall’estero. Il rinnovo è ormai vicino e dovrebbe formalizzare ulteriormente il ruolo centrale del giocatore nel progetto del Como.