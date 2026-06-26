Futuro Lukaku: ADL vuole liberarsi di Big Rom! E presa decisione su KDB

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Venerato: De Laurentiis punta a cedere Lukaku e trattenere De Bruyne.

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere lontano dal Napoli. Nonostante le indiscrezioni che raccontano della stima di Massimiliano Allegri nei confronti dell'attaccante belga, secondo quanto riferito da Ciro Venerato la strategia di Aurelio De Laurentiis sarebbe diversa. L'idea del presidente azzurro sarebbe infatti quella di cedere il centravanti durante il mercato estivo, sfruttando anche l'eventuale vetrina offerta dal Mondiale con il Belgio per aumentarne il valore.

Venerato: De Laurentiis vuole trattenere De Bruyne e cedere Lukaku

Intervenuto ai microfoni di Rai News 24, il giornalista ed esperto di mercato Rai ha spiegato: "Nelle idee del club, Big Rom partirà. Anche questo rientra nel modo in cui il mercato viene condizionato dal Mondiale in corso? Sicuramente la coppa del Mondo è una vetrina, e durante questa vetrina chi intende vendere e chi spera di comprare ha degli atteggiamenti opposti. I dirigenti sperano che i loro obiettivi facciano male in Nazionale, mentre De Laurentiis, che vorrebbe liberarsi di Lukaku ed è più propenso a trattenere Kevin De Bruyne, spera in un exploit del centravanti con il Belgio. Per farvi un altro esempio: la Juventus vuole Dibu Martinez dell'Argentina e spera che non vada troppo avanti al Mondiale".