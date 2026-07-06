Allegri ha deciso, via uno solo tra Anguissa e Lobotka: il prezzo è già fissato
Il futuro di Frank Anguissa torna a essere argomento di mercato. Secondo Il Mattino, il Besiktas continua a seguire il centrocampista camerunese e un'offerta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, eventualmente arricchita da bonus, potrebbe convincere il Napoli a sedersi al tavolo delle trattative. La società azzurra continua infatti a valutare alcune cessioni per finanziare il mercato in entrata.
Allegri non vuole perdere anche Lobotka
Massimiliano Allegri ha già espresso la propria linea alla dirigenza: il Napoli può prendere in considerazione la partenza di uno tra Anguissa e Stanislav Lobotka, ma non di entrambi. L'eventuale cessione dovrà inoltre essere compensata dall'arrivo di un sostituto ritenuto all'altezza, senza inseguire necessariamente nomi di grande richiamo. Sul centrocampista slovacco restano vivi gli interessamenti di alcuni club italiani, destinati però a essere respinti, con il Napoli che potrebbe anche avviare i discorsi per un nuovo rinnovo contrattuale.
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