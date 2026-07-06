Allegri mette Milinkovic-Savic sul mercato: due le destinazioni più concrete

vedi letture

Il Napoli riparte dalle uscite: Allegri valuterà la rosa, ma Milinkovic-Savic è tra i principali candidati alla cessione.

Il calciomercato del Napoli continua a ruotare attorno a un concetto chiaro: prima vendere, poi acquistare. Il direttore sportivo Giovanni Manna è chiamato a ridurre la rosa prima di poter chiudere nuovi colpi. Massimiliano Allegri è stato informato della strategia del club e, almeno per il momento, preferisce rimandare le decisioni definitive sui singoli giocatori fino a quando non avrà la possibilità di valutarli da vicino durante il ritiro.

Milinkovic-Savic può salutare: due possibili destinazioni

Uno dei casi più concreti riguarda Vanja Milinkovic-Savic. Secondo Il Mattino, Allegri ritiene sufficiente puntare su un solo portiere di alto livello tra il serbo e Alex Meret, con quest'ultimo oggi in vantaggio nelle gerarchie. Per questo motivo il Napoli è pronto ad ascoltare offerte importanti per Milinkovic-Savic. Le piste più calde portano alla Turchia e all'Arabia Saudita, con il Besiktas che continua a seguire con interesse l'evoluzione della situazione.