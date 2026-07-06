Vice Di Lorenzo, resta viva una vecchia vista spagnola

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Nella lista del Napoli resta anche Dodò

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la corsia destra, uno dei reparti che il direttore sportivo Giovanni Manna intende sistemare in vista della nuova stagione. Tra i profili monitorati c'è anche un vecchio obiettivo del dirigente azzurro, anche se nelle ultime settimane le gerarchie sembrano essere cambiate. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, restano diversi i nomi sul taccuino del club. Tra questi c'è anche Dodo' della Fiorentina, che però avrebbe perso terreno rispetto ad altri candidati.

Calciomercato Napoli, resta viva la pista Juanlu

La rosea spiega: "Nella lista di Manna c’è anche Dodo' della Fiorentina, che però è scivolato un po’ indietro nelle preferenze. E resta viva la pista Juanlu Sanchez del Siviglia, seguito ormai da più di un anno. Juanlu ha qualità e corsa, compirà 23 anni ad agosto e da tempo vede l’Italia come il trampolino giusto per il prossimo step di carriera. Ma resta dietro a Molina nelle preferenze di Allegri e adesso potrebbe anche scivolare anche dietro a Bellanova".