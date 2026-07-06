Assist di Italiano ad Allegri? Il Besiktas su Milinkovic-Savic

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L'eventuale cessione di Milinkovic-Savic rappresenterebbe il presupposto necessario per tentare l'affondo su Guglielmo Vicario

Il Napoli sta provando a piazzare Vanja Milinkovic-Savic, che non rienterebbe nei piani di Allegri. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna de Il Roma, l'ex Torino continua ad avere estimatori sia in Italia che all'estero. Tra i club che si sarebbero mossi ci sarebbero il Besiktas allenato da Vincenzo Italiano e l'Hull City.

Milinkovic-Savic piace al Besiktas di Italiano

"Milinkovic piace molto in giro per il mondo. Il Besiktas di Vincenzo Italiano ha fatto un sondaggio. Ma ha bussato alla porta del Napoli anche l’Hull City. La richiesta di De Laurentiis si è abbassata. Dopo averlo pagato 21 milioni la scorsa estate si potrebbe accontentare anche di 15 milioni". L'eventuale cessione di Milinkovic-Savic rappresenterebbe il presupposto necessario per tentare l'affondo su Guglielmo Vicario, considerato da Allegri il profilo ideale per completare il reparto dei portieri.