Calciomercato Napoli, nuova pretendente per Lukaku: spunta un club francese
Il futuro di Romelu Lukaku sarà uno dei temi più caldi dell'estate del Napoli. Come riferisce Il Mattino, il club azzurro e Massimiliano Allegri prenderanno una decisione definitiva soltanto al termine del Mondiale, quando sarà possibile fare il punto con il centravanti belga. Nel frattempo, attorno all'attaccante continuano a muoversi diversi club interessati.
Monaco e Fenerbahce osservano Lukaku
Secondo Il Mattino, tra le società che seguono Lukaku ci sono il Monaco e il Fenerbahce, mentre restano sullo sfondo anche i mercati di Arabia Saudita e Turchia, gli stessi che stanno monitorando anche Vanja Milinkovic-Savic. Al momento, però, il centravanti belga non avrebbe aperto a nessuna delle destinazioni prospettate. Per questo motivo ogni valutazione sul suo futuro è destinata a slittare di qualche settimana, con Allegri che aspetterà la conclusione dell'avventura mondiale prima di confrontarsi con il giocatore e il club.
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