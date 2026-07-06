Calciomercato Napoli, nuova pretendente per Lukaku: spunta un club francese

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Il futuro di Lukaku resta in bilico: Monaco e Fenerbahce lo seguono, ma ogni decisione sarà rinviata alla fine del Mondiale.

Il futuro di Romelu Lukaku sarà uno dei temi più caldi dell'estate del Napoli. Come riferisce Il Mattino, il club azzurro e Massimiliano Allegri prenderanno una decisione definitiva soltanto al termine del Mondiale, quando sarà possibile fare il punto con il centravanti belga. Nel frattempo, attorno all'attaccante continuano a muoversi diversi club interessati.

Monaco e Fenerbahce osservano Lukaku

Secondo Il Mattino, tra le società che seguono Lukaku ci sono il Monaco e il Fenerbahce, mentre restano sullo sfondo anche i mercati di Arabia Saudita e Turchia, gli stessi che stanno monitorando anche Vanja Milinkovic-Savic. Al momento, però, il centravanti belga non avrebbe aperto a nessuna delle destinazioni prospettate. Per questo motivo ogni valutazione sul suo futuro è destinata a slittare di qualche settimana, con Allegri che aspetterà la conclusione dell'avventura mondiale prima di confrontarsi con il giocatore e il club.