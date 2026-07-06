Gatti torna in orbita Napoli, la Juve spara alto (e spera possa essere la chiave per Lobotka)

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Il difensore Gatti piace molto ad Allegri

Il Napoli torna a seguire con attenzione Federico Gatti. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il difensore della Juventus potrebbe diventare un'opportunità di mercato qualora dovesse trovare meno spazio nella prossima stagione. Il quotidiano spiega che "Gatti sa: il rischio è che possa giocare meno del previsto, e certamente meno di quanto sente di meritare". Una situazione che avrebbe inevitabilmente attirato l'attenzione di diversi club interessati a un centrale affidabile e già pronto per la Serie A. Tra questi c'è anche il Napoli. Dopo aver visto sfumare l'obiettivo Mario Gila, gli azzurri avrebbero infatti riaperto il dossier legato al difensore bianconero.

Napoli su Gatti, possibile intreccio con Lobotka

Il primo nodo riguarda la formula dell'eventuale operazione. Il Napoli vorrebbe comprendere "che cosa chiederebbe la Juventus per la possibile cessione, se magari dovesse aprire anche al prestito", anche se, secondo il quotidiano torinese, questa ipotesi appare piuttosto complicata. La valutazione del giocatore resta infatti elevata. Come sottolinea Tuttosport, "il prezzo che ne fanno i bianconeri è di circa 25 milioni", cifra che potrebbe cambiare soltanto nel caso in cui tra Juventus e Napoli si aprisse una trattativa più ampia. Ed è qui che entra in scena Stanislav Lobotka. Il quotidiano conclude spiegando che "magari potrebbe cambiare se gli azzurri dovessero aprire un canale per Lobotka, il preferito di Spalletti per il centrocampo"