Allegri ha un sogno per la porta, ma serve una cessione: la situazione

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Con l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina sono cambiate le gerarchie rispetto alla scorsa stagione

Il Napoli è al lavoro per definire anche il futuro della porta, uno dei dossier ancora aperti di questa sessione di mercato. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina sono cambiate le gerarchie rispetto alla scorsa stagione: il tecnico avrebbe infatti deciso di puntare su Alex Meret come titolare, mentre Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare gli azzurri.

Napoli, Allegri punta su Meret: Vicario resta il sogno se parte Milinkovic-Savic

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma, l'allenatore avrebbe già individuato il profilo ideale qualora il portiere serbo dovesse essere ceduto. "C’è voglia di cambiare tra i pali. Massimiliano Allegri ha una preferenza per la porta. Guglielmo Vicario piace molto all’allenatore del Napoli. Ma per poterlo acquistare c’è bisogno di una cessione. Che non sarà Meret. Sul mercato c’è finito Milinkovic Savic. Il gigante serbo era stato il preferito di Conte. Ma con la nuova gestione tecnica le cose sono cambiate".