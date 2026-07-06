Calciomercato Napoli, conferme sull'interesse per Bellanova: la richiesta dell'Atalanta
Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la corsia destra in vista della prossima stagione. Secondo SportMediaset, il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando quattro profili per affiancare Giovanni Di Lorenzo, con l'obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri un'alternativa affidabile sulla fascia.
Bellanova è un'idea, restano vive le altre piste
Tra i nomi monitorati c'è anche Raoul Bellanova, valutato dall'Atalanta tra i 15 e i 20 milioni di euro, anche se al momento non risultano contatti tra i due club. La stessa valutazione riguarda Dodò della Fiorentina, altro profilo seguito dagli azzurri. Nella lista figurano inoltre Nahuel Molina, in forza all'Atletico Madrid, e il solito Juanlu Sanchez del Siviglia, obiettivo già accostato al Napoli nelle scorse sessioni di mercato e tornato nuovamente d'attualità.
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