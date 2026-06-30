Cajuste torna al Napoli, il Genoa è in pressing: può subito ripartire

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Cajuste è uno dei tanti giocatori del Napoli che torneranno alla base dopo il prestito. E su di lui c'è già il Genoa di De Rossi

Jens Cajuste è destinato a lasciare il Napoli e, nelle ultime ore, si registra un primo sondaggio da parte del Genoa, interessato a valutare la situazione del centrocampista svedese. Lo fa sapere Fabrizio Romano. Il giocatore, rientrato alla base dopo il mancato riscatto da parte dell’Ipswich Town, si trova ora a riflettere sulle possibili destinazioni per il prosieguo della sua carriera. La situazione di mercato lo vede dunque nuovamente al centro di valutazioni, con diversi club che stanno monitorando la sua posizione in vista di eventuali opportunità a centrocampo. In questo contesto, il Genoa ha avviato i primi contatti informativi per capire margini e condizioni di un eventuale trasferimento, senza ancora sviluppi concreti ma con un interesse concreto.

Il futuro di Cajuste tra Napoli e Genoa

Il futuro di Cajuste resta quindi in uscita dal progetto del Napoli, con la società che valuta eventuali soluzioni in vista della nuova stagione. Il mancato riscatto da parte dell’Ipswich Town ha riportato il centrocampista svedese alla base, aprendo però scenari differenti per il suo futuro. Tra questi, il Genoa si è mosso in queste ore con un primo interesse esplorativo, raccogliendo informazioni sulla situazione del giocatore. Al momento non si registrano trattative avanzate, ma soltanto un sondaggio utile a comprendere margini e fattibilità dell’operazione. Cajuste, dal canto suo, sta valutando le diverse proposte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane, in attesa di capire quale soluzione possa garantirgli maggiore continuità e spazio a disposizione.