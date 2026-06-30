Sorpresa Khalaili: il Napoli frena, ha altre priorità. E l'Inter vuole chiudere

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Calciomercato Napoli, salta Khalaili? L'esterno piace anche all'Inter che ora è in pole rispetto al club di De Laurentiis

L’Inter e il calciomercato confermano che tutto dipende dal tempismo. E il Napoli lo sa. Per Marco Palestra gli incastri non si sono rivelati favorevoli, ma lo scenario potrebbe essere diverso per Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise. Il giocatore ha scalato le preferenze nerazzurre tra le alternative all’ex Cagliari e la dirigenza sta valutando se affondare il colpo in tempi rapidi. Un fattore chiave è la concorrenza del Napoli, che però è frenato da altre priorità: il club di De Laurentiis deve prima cedere diversi elementi, con una rosa di 37 giocatori tra rientri e conferme considerata troppo ampia per nuovi innesti. Questo rallenta le operazioni in entrata e apre spiragli per l’Inter. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Inter, il caso Khalaili

L’Inter, dopo l’affare Palestra sfumato, è stata costretta a rivedere le proprie strategie di mercato e la pista che conduce a Khalaili appare oggi la più convincente tra le alternative valutate. L’esterno dell’Union Saint-Gilloise è considerato un profilo interessante per caratteristiche tecniche e prospettiva di crescita, e la dirigenza nerazzurra sta riflettendo sulla possibilità di accelerare i tempi dell’operazione. In questo contesto, un aiuto indiretto potrebbe arrivare proprio dal Napoli, la cui situazione di mercato, rallentata dalla necessità di sfoltire una rosa numerosa, riduce la pressione concorrenziale. Per l’Inter si aprirebbe così uno scenario più favorevole per provare a chiudere l’operazione. L’obiettivo è anticipare la concorrenza e chiudere prima dell’apertura del nuovo scenario estivo di mercato internazionale.