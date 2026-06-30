Concorrenza per Juanlu, Moretto: "Asse caldo tra Fiorentina e Siviglia"

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Fiorentina scatenata: arriva Viery, nel mirino anche Oso e Juanlu Sanchez dal Siviglia.

Il mercato estivo è iniziato da meno di ventiquattro ore, ma la Fiorentina è già pronta a mettere a segno il primo acquisto. Il club viola si prepara infatti ad accogliere il difensore brasiliano classe 2005 Viery, prelevato dal Gremio dopo aver superato la concorrenza grazie a un'offerta da 15 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno altri 2 milioni di bonus. Un investimento importante voluto da Fabio Paratici per avviare il rinnovamento del reparto arretrato, destinato a cambiare profondamente soprattutto sulle corsie esterne.

Fiorentina, occhi puntati sul Siviglia per rinforzare le fasce

Le possibili partenze di Robin Gosens e Dodô, unite al lungo stop di Fabiano Parisi, che resterà ai box almeno fino alla fine del 2026 dopo l'infortunio al ginocchio rimediato contro la Juventus, impongono alla dirigenza viola la ricerca di nuovi esterni. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, la Fiorentina segue con grande attenzione Oso, terzino sinistro classe 2003 del Siviglia, profilo molto apprezzato anche per il contratto in scadenza nel 2027. Sul giocatore si registra anche l'interesse dello Strasburgo, mentre il club andaluso sembra essersi momentaneamente defilato. Parallelamente, i viola monitorano anche la corsia destra, dove piace Juanlu Sanchez, esterno che in passato è stato vicino al Napoli e ancora nel mirino del club azzurro.