Allegri-Napoli, conto alla rovescia per la firma: già scelti i pilastri, 11 rientri da valutare

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Allegri attende la firma: Gila vicino, Lukaku e Meret in bilico.

L'era di Massimiliano Allegri al Napoli è ormai pronta a cominciare. Il tecnico livornese attende soltanto di formalizzare il contratto triennale che lo legherà al club azzurro, mentre insieme al direttore sportivo Giovanni Manna sta già pianificando il futuro della squadra. Secondo SportMediaset, Aurelio De Laurentiis rientrerà nelle prossime ore dagli Stati Uniti e seguirà personalmente gli ultimi passaggi dell'operazione. Restano da definire gli aspetti legati alla risoluzione del rapporto tra Allegri e il Milan, ma l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Nel frattempo il nuovo allenatore dovrà valutare gli undici giocatori di rientro dai prestiti durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

Gila primo colpo, dubbi su Lukaku e Meret

Sul mercato il primo rinforzo destinato ad arrivare potrebbe essere Mario Gila, con il Napoli pronto a spingersi fino a 18 milioni di euro per convincere la Lazio. A centrocampo, invece, Allegri considera incedibili Stanislav Lobotka e Scott McTominay, mentre i nomi che stuzzicano maggiormente sono quelli di Richard Rios e Adrien Rabiot. Molto dipenderà però dal futuro di André-Frank Zambo Anguissa, che al momento non ha ricevuto offerte concrete. In attacco i punti fermi sarebbero Rasmus Hojlund e Alisson Santos, mentre Lorenzo Lucca verrà osservato attentamente durante il ritiro. Situazione diversa per Romelu Lukaku, destinato a lasciare il club secondo l'emittente. Da monitorare anche il futuro di Alex Meret, che potrebbe restare solo a fronte di una conferma da titolare, altrimenti valuterà altre soluzioni.