Gli azzurri non brillano al Mondiale, Allegri li valuta: futuro in bilico per quasi tutti

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Allegri valuta i giocatori del Napoli al Mondiale: futuro in bilico.

Il Mondiale non sta regalando particolari soddisfazioni ai calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Finora Scott McTominay, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Mathías Olivera non sono riusciti a esprimersi sui livelli attesi, mentre Noa Lang ha trovato pochissimo spazio, partendo sempre dalla panchina. Una situazione che viene seguita con grande attenzione da Massimiliano Allegri, pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore azzurro e già impegnato a studiare da vicino quelli che potrebbero essere i protagonisti della sua futura squadra.

Futuro da definire tra conferme e possibili cessioni

Secondo quanto riferisce La Repubblica, le indicazioni provenienti dagli Stati Uniti potrebbero influenzare le valutazioni del club sul futuro di alcuni elementi della rosa. L'unico che sembra avere concrete possibilità di proseguire il proprio cammino nel torneo è Noa Lang, destinato a rientrare dal prestito al Galatasaray e a essere reinserito nelle rotazioni offensive del Napoli. Restano invece sotto osservazione Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, i cui ingaggi rappresentano un peso significativo per il bilancio societario. Allegri sarà chiamato a decidere se puntare ancora su di loro nella prossima stagione. Situazione delicata anche per Scott McTominay, che non ha ancora rinnovato il contratto, mentre il Napoli si dice disposto ad ascoltare eventuali offerte per Olivera e lo stesso Lang.