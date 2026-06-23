Costato 22mln ha giocato pochissimo: Giovane si gioca il futuro, Allegri lo valuterà in ritiro

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Giovane Santana, futuro tutto da scrivere: Allegri deciderà in ritiro

Arrivato a gennaio per colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Lorenzo Lucca, Giovane potrebbe già salutare il Napoli dopo appena pochi mesi. L'attaccante brasiliano, prelevato dal Verona per circa 22 milioni di euro, non è riuscito a lasciare il segno nella sua prima esperienza in azzurro e il suo futuro resta avvolto dall'incertezza. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il club non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul giocatore, che finora non è riuscito a dimostrare appieno le proprie qualità.

Allegri chiamato a valutare il brasiliano

A pesare sul destino di Giovane sono soprattutto il poco spazio trovato e un rendimento ritenuto al di sotto delle aspettative. Il quotidiano parla infatti di un minutaggio ridotto e di prestazioni che non hanno convinto staff e dirigenza. Sarà quindi Massimiliano Allegri ad avere l'ultima parola: il nuovo tecnico osserverà attentamente l'attaccante durante i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Solo dopo queste valutazioni verrà presa una decisione definitiva, con la possibilità concreta di una cessione qualora il brasiliano non riuscisse a conquistare un posto nelle rotazioni offensive del Napoli.