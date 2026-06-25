Allegri verso la risoluzione col Milan, poi la firma col Napoli: ecco quando sarà annunciato
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Massimiliano Allegri diventerà presto il nuovo allenatore del Napoli: l'annuncio potrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana,.
Il Napoli è ormai a un passo dall'inizio dell'era Massimiliano Allegri. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico toscano attende soltanto la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Milan prima di poter firmare ufficialmente con il club azzurro.
Allegri-Napoli, ufficialità settimana prossima?
L'accordo con il Napoli è già definito fino al 2029 e Allegri è da tempo in contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna per programmare il mercato e la prossima stagione. L'ufficialità potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, una volta completati gli ultimi passaggi burocratici. All'orizzonte ci sono già le date del ritiro di Dimaro, dal 17 al 27 luglio, e quello di Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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Copertina ADL: “Allegri? Senza ufficialità, non se ne può parlare! Due obiettivi per l'anno prossimo. Su Malagò e Rizzetta...” di Francesco Carbone
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