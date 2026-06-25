Possibile valzer dei portieri: su Milinkovic-Savic c'è anche la Juventus
Il mercato dei portieri potrebbe presto intrecciare le strade di Napoli e Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro continua a seguire con grande interesse Guglielmo Vicario, profilo ritenuto ideale da Giovanni Manna e da Massimiliano Allegri per aprire un nuovo ciclo tra i pali. L'estremo difensore del Tottenham è in uscita dagli Spurs, che partono da una valutazione di circa 15 milioni di euro, destinata però a diminuire.
Vicario, Milinkovic-Savic, Martinez: il possibile valzer dei portieri
Sullo sfondo c'è anche la Juventus, ma con un piano diverso: i bianconeri monitorano infatti Vanja Milinkovic-Savic, apprezzato da Luciano Spalletti soprattutto per la sua abilità nel gioco con i piedi. Il preferito della Juventus resta Emiliano Martinez, ma gli elevati costi dell'operazione mantengono vive le alternative. Uno scenario che potrebbe avere ripercussioni anche sulle strategie del Napoli per la porta.
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