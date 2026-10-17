Futuro Allegri, Romano: nessun contatto con altri allenatori, la posizione di ADL

Fabrizio Romano chiarisce il futuro di Allegri: nessun contatto con altri tecnici, Palladino escluso e attenzione al rapporto con la squadra.

Nessun contatto con altri allenatori, nessuna trattativa avviata e una posizione che, almeno per il momento, resta invariata. Nonostante la pesante sconfitta del Napoli contro il Venezia, la società azzurra non avrebbe ancora valutato concretamente alternative a Massimiliano Allegri. A chiarire la situazione è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube dopo il ko del Penzo: “Da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, così come della dirigenza del Napoli, vale per il direttore Manna e per tutti i più importanti riferimenti del club, non ci sono stati contatti di nessun tipo con altri allenatori, né durante la sosta né dopo. Dal mese di giugno il Napoli non ha mai avuto contatti con altri allenatori”.

Futuro Allegri, Fabrizio Romano smentisce Palladino: “Non è mai stato un'opzione”

Il giornalista ha smentito in particolare le indiscrezioni relative a Raffaele Palladino, attuale allenatore del Bologna, ribadendo che il club azzurro non ha avviato alcuna trattativa per un eventuale sostituto. “Questo è giusto dirlo perché si era parlato anche della possibilità di andare su Raffaele Palladino, che oggi allena il Bologna, ma Palladino non è mai stato un'opzione con cui il Napoli ha parlato o ha iniziato trattative. I nomi che sono circolati e circoleranno finora non hanno ricevuto alcun tipo di contatto da parte del Napoli”.

De Laurentiis conferma la fiducia, ma Napoli-Bodo/Glimt diventa fondamentale

Romano ha poi sottolineato come la posizione del presidente Aurelio De Laurentiis sia coerente sia pubblicamente sia all'interno della società. Tuttavia, il calendario impone risposte immediate, a cominciare dalla prossima sfida di Champions League. “De Laurentiis lo conferma in pubblico, ma fa lo stesso anche in tutte le discussioni interne al Napoli. C'è da dire anche un'altra cosa: il timing è importante, è anche una questione di tempistiche. Il Napoli rigioca martedì in Champions League contro il Bodø/Glimt e lì non si può sbagliare. Adesso le partite iniziano a essere sempre meno e bisogna fare punti. Sarà una partita molto importante per il Napoli e per Allegri. Quindi seguiremo gli sviluppi e vedremo cosa accadrà”.

Allegri e lo spogliatoio del Napoli: attenzione al rapporto con De Bruyne

Un altro elemento da monitorare, secondo Romano, riguarda il rapporto tra l'allenatore e il gruppo, anche alla luce delle recenti tensioni con Kevin De Bruyne. “Occhio anche a quella che è la chimica di Allegri con il gruppo, perché poi ci possono essere momenti di difficoltà, ma è importante essere tutti dalla stessa parte. Questo è un fattore che sarà chiaramente determinante. Abbiamo visto un po' quello che è successo con De Bruyne in precedenza, Allegri poi ha spento il caso, ma sicuramente capiremo di più a proposito di questa situazione”.