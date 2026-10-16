Il Napoli guarda in casa Tottenham: nel mirino un centrocampista

Il Napoli guarda a Lucas Bergvall per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Sul talento del Tottenham ci sono anche Barcellona e Juventus.

Il Napoli guarda già al futuro e tra i centrocampisti seguiti da Giovanni Manna ci sarebbe anche Lucas Bergvall, classe 2006 del Tottenham e della Nazionale svedese. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, gli azzurri e il Barcellona starebbero preparando le prime mosse per provare a corteggiare il giocatore in vista della prossima estate. Bergvall ha recentemente rinnovato il contratto con gli Spurs e nell'accordo sarebbe presente anche una clausola rescissoria valida a partire dal 2027.

Bergvall, la Juventus può provarci già a gennaio

Sul giovane centrocampista si sarebbe mossa anche la Juventus, che potrebbe tentare di anticipare la concorrenza già durante la finestra invernale. Un'eventuale operazione a gennaio sarebbe però possibile soltanto attraverso la formula del prestito e a condizione che il Tottenham cambi posizione. Il club inglese, infatti, al momento non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Bergvall. Il Napoli resta quindi alla finestra e guarda soprattutto alla prossima estate, pronto a valutare eventuali aperture degli Spurs e gli sviluppi di una concorrenza che si preannuncia importante.