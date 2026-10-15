Il Napoli sfida Arsenal e Chelsea per Aranda del Boca! Il talento 2007 ha una clausola: le cifre

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Tomas Aranda è finito nel mirino del Napoli e di due big della Premier. Il Boca non intende cederlo senza il pagamento della clausola da 20 milioni di euro.

Il Napoli si inserisce nella corsa a Tomás Aranda, giovane centrocampista del Boca Juniors che ha attirato l’interesse di alcuni importanti club europei. Secondo quanto riferito dal giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, sulle tracce del talento argentino, classe 2007, ci sono anche Arsenal e Chelsea. Gli azzurri dovranno quindi fare i conti con la concorrenza di due società di primo piano della Premier League per provare a conquistare il giovane centrocampista.

Napoli su Aranda, il Boca Juniors fissa il prezzo: clausola da 20 milioni

Il Boca Juniors, dal canto suo, non ha intenzione di lasciar partire il giocatore a condizioni diverse da quelle stabilite. Per assicurarsi Aranda sarà necessario pagare la clausola rescissoria, fissata a circa 20 milioni di euro. Una cifra che rappresenta il punto di partenza per qualsiasi trattativa e che Napoli, Arsenal e Chelsea dovranno valutare se vorranno provare a portare il talento argentino in Europa.