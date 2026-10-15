Doumbia, che rimpianto: Allegri lo voleva al Napoli, ora piace a mezza Premier

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Issa Doumbia sta brillando con lo Sporting. Allegri lo aveva individuato come rinforzo ideale per il Milan e avrebbe voluto portarlo anche al Napoli.

Un talento in ascesa, un investimento importante e una concorrenza internazionale pronta a farsi avanti. Issa Doumbia si sta ritagliando un ruolo da protagonista con lo Sporting, confermando le qualità che avevano attirato l'attenzione di Massimiliano Allegri e Igli Tare. Lo scorso aprile avevano individuato nel centrocampista classe 2003 il profilo ideale per aggiungere muscoli, dinamismo e qualità alla mediana del Milan. Soprannominato la “Piovra” fin dai tempi dell'AlbinoLeffe, il talento si era messo in evidenza per la capacità di recuperare palloni, accompagnare l'azione e inserirsi in zona gol. Il cambio di programma in casa rossonera e i successivi addii di Allegri e Tare hanno però cambiato gli scenari, facendo sfumare una pista che oggi potrebbe trasformarsi in un rimpianto.

Doumbia brilla con lo Sporting: Allegri lo voleva al Napoli, ora lo segue la Premier League

Nel frattempo, Doumbia ha scelto lo Sporting, che lo ha acquistato per 20 milioni di euro più 6 di bonus, blindandolo con un contratto fino al 2031 e una clausola rescissoria da 80 milioni, valida dal prossimo luglio. Un investimento importante, giustificato dalle prestazioni del centrocampista: nell'ultima stagione ha contribuito alla promozione del Venezia in Serie A con otto gol e sei assist, mostrando una notevole capacità d'inserimento. La prova in Champions League contro il Lens, impreziosita dalla rete del definitivo 2-0, ha ulteriormente confermato i suoi progressi, così come la prima da titolare con la Nazionale contro la Turchia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Allegri avrebbe continuato a stimarlo anche dopo l'addio al Milan, tanto da provare a portarlo con sé al Napoli, quando però i tempi per imbastire l'operazione erano ormai stretti. Ora lo Sporting si gode il proprio investimento, mentre diversi top club, soprattutto in Premier League, seguono con attenzione la crescita della “Piovra”, il cui valore potrebbe aumentare ulteriormente.